“دبيبة” يبحث الصعوبات التي تواجه المرأة في الجنوب الليبي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، الصعوبات التي تواجه المرأة ودورها المهني والسياسي والاجتماعي في المنطقة الجنوبية.

وجاء ذلك خلال لقاء دبيبة مع أعضاء مجالس بلديات سبها وغات وبراك وبرغن والقرضة الشاطئ وأوباري ومرزق وإدري وهراوة ومزدة وتهالة والبركت والغريفة والبوانيس، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، ووكيل وزارة الثقافة، والمجتمع المدني، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد دبيبة ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في المناصب الإدارية كافة، ومنها عمادة البلديات، وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية.

وشدد على تفعيل دور أعضاء المجالس البلدية في متابعة المشروعات والعمل على تنفيذها وفقًا لاحتياجات البلديات.

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