بن شرادة: تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان “صفقة رخيصة”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان “صفقة رخيصة”، ويجب أن يعلم الشارع ما المقابل لتسليم مواطن ليبي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تسليم بوعجيلة كارثة وسابقة خطيرة، خاصة بعد غلق القضية، وتوقيع اتفاقية بين البلدين، ودفع ليبيا 3 مليار دولار، بالإضافة إلى الحصار.

وتابع: التعويضات صرفت للمواطنين الأمريكان، وأهالي الضحايا، والقضية أغُلقت نهائيًا.

ونوه بأن نجلاء المنقوش لم تتحدث عن الأمر حتى الآن، فيما ينتظر الشارع ما يمكن أن تقوله حول الواقعة.