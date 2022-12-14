الهلال الأحمر درنة ينتشل رفات شخصين ضواحي المدينة

أخبارليبيا24

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة اليوم الأربعاء، انتشال رفات شخصين عثر عليها ضواحي المدينة.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد من قبل النيابة العسكرية درنة بشأن وجود عدد من الرفات البشرية بين منطقة تمسكت والظهر الحمر.

وأشار إلى أن فريق الطوارئ التابع للجمعية انطلق إلى المكان حيث تم إنتشال عدد (2) رفات بشرية مجهولة الهوية من تِلك المنطقة.

ولفت الهلال الأحمر، إلى أنه تم نقل الرفات إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضهن على الطبيب الشرعي.

وشهدت مدينة درنة التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية طيلة 7 سنوات جرائم قتل واختطاف وتغييب من قبل عناصر هذه التنظيمات التي عاثت فسادًا في المدينة.