تقرير فرنسي يتحدث عن علاقة تفجير لوكربي بعملاء سي أي إيه

رصد تقرير فرنسي روابط تغذي “نظريات المؤامرة” في قضية لوكربي من بينها وجود عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه” على متن الطائرة التي تحطمت فوق القرية الإسكتلندية العام 1988، مخلفة 270 قتيلا بينهم 189 أميركيا و43 بريطانيا وآخرين من 19 جنسية أخرى، فيما يتحدث التقرير عن علاقة الحادث بالراكب رقم “244”، و”سراويل مصنوعة في مالطا”.

وسرد التقرير الذي نشرته جريدة “لاكروا” الفرنسية، اليوم الأربعاء، عدة روايات حول أسباب التفجير، منها غياب الراكب رقم “244”، جاسوانت باسوتا، عن طائرة شركة “بان أميركان”، بعد أن أمضى وقتا طويلا في حانة المطار مع عائلته وهو مشتبه به لكن الشرطة برأته.

ومما يغذي نظريات المؤامرة أشار التقرير إلى وجود عملاء كبار في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على متن الطائرة. وبدأ التحقيق في يوم الانفجار حيث جمع المحققون أربعة ملايين قطعة حطام منتشرة على مساحة 2200 كيلومتر مربع وهي مساحة أكثر من ضعف مساحة مدينة باريس. وخلصت الهيئة البريطانية المكلفة بالتحقيق في الحوادث الجوية إلى أن تدمير الطائرة نتج عن عبوة ناسفة تتكون بشكل ملحوظ من مادة متفجرة اسمها سيمتاكس المصنعة في تشيكوسلوفاكيا.

وذكرت الجريدة إن زعيم البلد الشيوعي السابق، فاتسلاف هافيل، في العام 1990 قال إن النظام السابق زود الحكومة الليبية بألف طن من هذه المواد.

وأشارت إلى اكتشاف المحققين سراويل مصنوعة في مالطا يشتبهون في أنها تعود للجاني، وزعم صاحب محل يدعى توني غوتشي، أن رجلا يتحدث مزيجا من العربية والإنجليزية والمالطية بلكنة ليبيا اشترى منه هذه السراويل، وقال للمحققين: “كثير من الليبيين يزورون متجري وعندما أسمعهم يتحدثون أستطيع أن أفرق بينهم وبين التونسيين والمصريين”.

وأضافت أنه جرى اكتشاف جزء من لوحة الدوائر بالقنبلة التي انفجرت بالطائرة، حيث حلله أحد خبراء المتفجرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقرر أنه شبيه بجهاز مماثل جرى ضبطه مع ثلاثة عملاء مخابرات ليبيين جرى اعتقالهم في داكار قبل عشرة أشهر من هجوم لوكربي. وهذا الجزء مرتبط بشركة تصنيع سويسرية، ثم جرى الكشف عن أن أحد المديرين التنفيذيين للشركة باع 20 من هذه الأجهزة إلى ليبيا في العام 1985.