الشهوبي يبحث مع السفير التونسي حل مشكلة تشابه الأسماء خلال دخول الليبيين للأراضي التونسية

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد الشهوبي” مع سفير تونس المعتمد لدى ليبيا، المشاكل التي تواجه الموطنين الليبيين في الدخول إلى الأراضي التونسية والمتمثلة في تشابه الأسماء، حيث أكد السفير التونسي أن قرابة 80% من حالات التشابه قد ازيحت من المنظومة التونسية.

وبحسب الوزارة فقد أشاد الشهوبي خلال لقائه اليوم في طرابلس السفير التونسي، بافتتاح الممرات والمباني الادارية في المعبر والمتمثلة في 4 بوابات ومبان خاصة بمركز إدارة تشغيل المنافذ البرية والإجراءات الجمركية للمسافرين والإجراءات الجمركية للشاحنات ونادي وإقامة موظفي الجمارك.

وفي السياق نفسه ناقش الجانبان كذلك موضوع السكانر والشباك الموحد، حيث تم الاتفاق على تطوير السكانر بنوع آخر متطور، وأكد السفير التونسي على ضرورة قيام المسؤولين من البلدين بزيارات مفاجئة للاطلاع على الأوضاع وتقديمها على أرض الواقع ومعرفة العراقيل التي تحدث في المنفذ وإيجاد حلول لها.

وفي مجال المواصلات الجوية والبحرية، وجه الشهوبي السفير التونسي بحث شركة الخطوط التونسية لإرسال فريق تدقيق لمدينة سبها للاستئناف الرحلات لهذه المدينة، مؤكدا ضرورة فتح الرحلات البحرية من ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية وليس من ميناء جرجس نزولا عند رغبة المسافرين في التوجه نحو العاصمة مباشرة.

من جهة أخرى تطرق الطرفان إلى معالجة الديوان المتراكمة على الدولة الليبية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية تلك الديون.