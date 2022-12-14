وزير الخارجية اليوناني يناقش مع نظيره المصري قرار مصر بتحديد حدودها البحرية مع ليبيا

أجرى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في سياق التنسيق المستمر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية عبر حسابها بموقع تويتر إن الوزيران ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك القرار الصادر أمس عن الرئيس المصري السيسي، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، قراراً بتحديد الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلاً بحرياً وصولاً إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹).

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.

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