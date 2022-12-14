ممهلة حكومة الدبيبة 72 ساعة..قبائل فزان تطالب بالإفراج عن قيادات في النظام السابق

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طالبت قبائل فزان اليوم الأربعاء حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأمراء السجون بالإفراج الفوري عن ثلاثة من قيادات النظام السابق.

وأمهلت قبائل فزان – في بيان لها في براك الشاطيء – حكومة الدبيبة 72 ساعة ، لإفراج عن رئيس المخابرات الليبية السابق، عبدالله السنوسي، ومدير الأمن الداخلي السابق، عبدالله منصور، و القائد السابق للحرس الشعبي للقذافي، منصور ضو.

وأوضحت أن “الأسرى السياسيين” من رموز النظام السابق محرومون من أبسط حقوقهم التي يحفظها لهم القانون وسط تجاهل تام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة الحالية منتهية الولاية وجميع الحكومات التي سبقتها.

وأشارت قبائل فزان إلى أن كل الحكومات لم تنفذ قانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب في 28 يوليو 2015، والذي يعتبر السلطة التشريعية لدولة ليبيا.

وحذّرت القبائل، في بيانها، من أنها ستضرب بيد من حديد وستتخذ كل ما تراه مناسبًا للإفراج عنهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها.

ووصفت قبائل فزان اختطاف بوعجيلة مسعود وتسليمه إلى الولايات المتحدة، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان ووصمة عار على جبين كل مواطن ليبي.

وطالبت القبائل الجهات المختصة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المسجونين ظلمًا قبل فوات الأوان”.

وحذّرت كل من له علاقة وخاصة أمراء السجون بأن يحكموا لغة العقل ويستجيبوا لهذا المطلب الشعبي، وإلا سيتم الضرب بيد من حديد لتحقيق الهدف وفك أسر السجناء، إذا لم تفتح أبواب السجون.