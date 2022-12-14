ميلوني: أحارب عصابات المافيا بكل أشكالها

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التأكيد على التزام روما بسياستها تجاه الهجرة، مشيرة إلى الوضع في ليبيا حيث وقعت اشتباكات قبل فترة بين خفر السواحل بالمنطقة الغربية ومافيا الاتجار بالبشر.

وكتبت ميلوني عبر صفحتها على “فيسبوك” الإثنين، “لقد طالبنا دائمًا بضرورة أن تولي أوروبا مزيداً من الاهتمام بجبهة البحر الأبيض المتوسط، وتحدثنا باستمرار عن مهمة أوروبية لمنع انطلاق قوارب الهجرة ونحن نواصل العمل على هذا” وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا مناقشة ملف الهجرة في بروكسل مؤشرا إيجابيا بفضل مواقف حكومتها، وقالت “تعقد لأول مرة اجتماعات في أوروبا، وتصدر وثائق تنص على أن طريق الهجرة المار عبر وسط البحر الأبيض المتوسط تعد أولوية”، وأضافت أن “هذا لم يحدث من قبل، لذا، فهناك خطوات إلى الأمام”.

وفي إشارة إلى استقبال أحد موانئ البلاد مهاجرين على متن سفن إنقاذ قبل أيام، فندت ميلوني أي تغيير في مسار الحكومة الإيطالية، مؤكدة أنه “سيبقى كما هو، لا يمكن لأحد أن يدخل إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، بل عبر القنوات القانونية فقط”، وأضافت “نحن نريد محاربة الاتجار بالبشر، عمليات الدخول غير القانونية والضحايا في عرض البحر. لا نريد الاستمرار بتسهيل نشاط المتاجرين بالبشر”.

وأشارت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي إلى ما اطلعت عليه قبل بضعة أسابيع وهو “نبأ اشتباكات نارية بين القوات بالمنطقة الغربية والمتاجرين بالبشر”، مبينةً أن “من ينظم حركة الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، مسلح، وأنا لا أريد مساعدة هؤلاء لأنني أحارب عصابات المافيا بكل أشكالها”.