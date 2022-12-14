الرئاسي: اللافي يحضر للقاء موسع مع الأحزاب والكيانات السياسية

عقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء لقاءً تشاوريًا مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بهدف خلق بيئة مناسبة تؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي على أساس دستوري سليم، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال المجلس إن اللقاء بحث آلية توافقية للخروج من الانسداد الذي يسيطر على المشهد السياسي الليبي، وتبادل وجهات النظر حول مبادرة المجلس الرئاسي المتمثلة في عقد لقاء تشاوري على التراب الليبي بين المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، في المدة المقبلة، بغية توحيد الجهود، ودعم المسار الديمقراطي.

وخلص اللقاء إلى إعداد تصور موضوعي، بالشخصيات التي ستشارك به خلال الأسبوع القادم مع اللافي في لقاء تحضيري، تمهيدًا لعقد لقاء موسع يقود إلى توافق أشمل، يضم الأحزاب والكيانات السياسية.