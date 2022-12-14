اقتصاد الوحدة تتابع الترتيبات لتنظيم معرض “صنع في الجزائر” بدورته الثانية في طرابلس

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، اليوم الأربعاء، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، لمتابعة الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي.

حضر اللقاء رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، عصام أبوعجيلة، والمحلق التجاري بالسفارة الليبية بالجزائر، عبدالناصر الضاوي، والمحلق التجاري بالسفارة الجزائرية، غازي العربي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عزالدين مصدق.

وشدد وزير الاقتصاد خلال اللقاء على تقديم التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

كما وجه السفير الجزائري دعوة إلى وزير الاقتصاد والتجارة لحضور معرض الساحل والصحراء الذي ستقام فعالياته بجمهورية الجزائر 23 – 24 ديسمبر الجاري.

يشار أن معرض صنع في الجزائر تنظم فعالياته على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة 28 – 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة والبناء والانشاءات والصناعات الغذائية.

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