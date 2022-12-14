باشاغا يطالب مصر وتركيا واليونان عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية

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طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، حكومات مصر، تركيا، اليونان عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية.

وأوضح باشاغا أن اتخاذ خطوات أحادية من أي دولة من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط.

وأكد رئيس لحكومة الليبية استعداد الحكومة للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا والناتجة عن صراع دولي وإقليمي معقد انعكس على الوضع الداخلي الليبي.

وأوضح باشاغا أن اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببا في هشاشة الوضع في ليبيا وساهمت وبكل أسف في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها.

وتابع رئيس الحكومة :”من المؤسف أن نرى بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا”.