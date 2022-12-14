العابد: ليبيا والصين تربطهما علاقات ودية

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد الرضا مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدي ليبيا “ونج تشي سين”بحضور المستشار “د. السائح أبودربالة” و مكتب التعاون الدولي “د.عادل العقبي ” ورئيس القسم الآسيوي بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية “إبراهيم ساسي”.

وذكرت وزارة العمل في بيان أن اللقاء شهد الحديث حول تعزيز التعاون الثنائي في ما يخص ملف العمالة، والتدريب على المهارات المهنية وغيرها من المجالات.

وأشار الوزير إلى أن ليبيا والصين تربطهما علاقات ودية وتعاون في مختلف المجالات؛ كما تم التطرق إلى أهمية التدريب والتكوين المهني خصوصا في ما يتعلق بالمركز الليبي الصيني وآليات دعمه لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مدينة بنغازي.

وأيضا تم التطرق إلى آليات إقامة دورات تدريبية في اللغة الصينية، والتعلم من التكنولوجيا المتقدمة خصوصا شركة هواوي لما تمتلكه من إمكانيات وذلك عبر أكاديمية هواوي التي وقعت معها الوزارة مذكرة تفاهم.

من جانبه أكد القائم بالأعمال رغبة بلاده في تعميق التعاون مع ليبيا في مجالات العمل والتوظيف، وتشجيع ودعم المؤسسات الصينية للاستثمار في ليبيا، وإمكانية زيادة فرص العمل وتطوير اقتصاد الليبي وهذا يعتمد على توفير التسهيل للشركات الصينية للعمل والإنتاج في ليبيا، وفق البيان.