مستعدون للتفاوض الثنائي.. باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن الحدود البحرية

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دعا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء كل من مصر وتركيا واليونان إلى عدم اتخاذ أية خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط.

وأكد باشاغا، في بيان، إن الحكومة الليبية على استعداد للتفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.