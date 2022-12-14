سفير إسبانيا لدى ليبيا يؤكد دعم بلاده لأي مسار سياسي يفضي لانتخابات

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أكد سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي دعم بلاده لأي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويسهم في دعم المسار الديمقراطي.

وثمن لاراشي خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأشاد اللافي بدور إسبانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً على أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

وبحث اللقاء، جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية، كما تناول أهم الخطوات التي اتخذها لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.