الديك الفرنسي يقضي على الحلم المغربي ويتأهل لنهائي المونديال

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “البيت”، مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي.

افتتح ثيو هيرنانديز التسجيل للديوك في الدقيقة 6، بعد عرضية من جريزمان وصلت إلى مبابي الذي سدد الكرة ارتطمت في الدفاع المغربي وتهيأت أمام هيرنانديز الذي وضعها داخل شباك الحارس بونو.

وعزز البديل كول مواني النتيجة بالهدف الثاني لفرنسا من أول لمسة بعد مشاركته في الدقيقة 79، بعد متابعة رائعة لتسديدة مبابي التي ارتطمت في أقدام لاعبي المغرب لتذهب الكرة إلى مواني ليضعها بكل سهولة إلى داخل الشباك.

منتخب فرنسا ضرب موعدا ناريا ضد الأرجنتين في في نهائي مونديال قطر 2022 يوم الأحد المقبل على ملعب “لوسيل”.

وبدأ منتخب فرنسا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – رافائيل فاران – إبراهيما كوناتي – جول كوندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – يوسوف فوفانا – أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي – عثمان ديمبيلي – أوليفييه جيرو

في المقابل جاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف داري – جواد الياميق – رومان سايس

خط الوسط: أشرف حكيمي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – نصير مزراوي

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال

وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد تخطي منتخب البرتغال بهدف دون رد.

فيما صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف.