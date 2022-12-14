اللافي يبحث مع الأحزاب السياسية آلية توافقية للخروج من الانسداد في المشهد السياسي الليبي

العنوان – طرابلس

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية آلية توافقية للخروج من الانسداد الذي يسيطر على المشهد السياسي الليبي.

وتبادل اللافي مع الأحزاب السياسية وجهات النظر حول مبادرة المجلس الرئاسي المتمثلة في عقد لقاء تشاوري علي التراب الليبي بين المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في المدة المقبلة، بغية توحيد الجهود، ودعم المسار الدمقراطي.

وقد خلص اللقاء إلى إعداد تصور موضوعي، بالشخصيات التي ستشارك به خلال الأسبوع المقبل مع عبد الله اللافي في لقاء تحضري، تمهيدًا لعقد لقاء موسع يقود إلى توافق أشمل، يضم الأحزاب والكيانات السياسية.