الحكومة ستنظر لاحتياجات مدينة البيضاء وضواحيها

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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الحكومة ستنظر إلى كافة احتياجات مدينة البيضاء بشكل خاص ومدن الجبل الأخضر بشكل عام.

وأوضح باشاغا خلال زيارته لمدينة البيضاء ولقائه عمداء بلديات البيضاء ووردامة والساحل وعمر المختار، أن الحكومة ستُولى احتياجات هذه البلديات اهتمامًا خاصًا.

واستعرض رئيس الحكومة الملفات الخدمية لهذه البلديات منها الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء ونقص المحروقات خاصة خلال فصل الشتاء.

وتطرق باشاغا إلى احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات المذكورة وخاصة فيما يتعلق بمرضى الأورام.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ملف المشروعات الخدمية المتوقفة وشبكات المياه والطرق وملف النظافة.