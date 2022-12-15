مراقبة تعليم سبها تعلق الدراسة لمدة 4 أيام

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية ‎سبها تعليق الدراسة لمدة 4 أيام ابتداء من يوم غد ‎الخميس إلى يوم الاثنين القادم.

وأوضحت مراقبة التعليم أن إيقاف الدراسة جاء تفاديا لانتقال عدوى فيروس التنفسي المخلوي بين الطلبة، وذلك بناء على توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمجلس البلدي في المدينة.

من جانبه، شدد المجلس البلدي سبها على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بالوقاية من هذه الفيروسات والتي تصدر عن الجهات الصحية.

يشار إلى أن بلدية غريان أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الدراسة داخل المدينة يومي الأربعاء والخميس جراء تزايد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.