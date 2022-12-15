لإطالة أمد حكومة الدبيبة..لجنة العدل في مجلس النواب تطالب بالتحقيق في فتح ملف لوكربي

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طالب رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير النائب العام الصديق الصور ضرورة فتح تحقيق في اختطاف المواطن بوعجيلة المريمي.

وشدد الصغير في بيان له على ضرورة إحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء لأن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبيين بصريح المادة (493).

وحمل رئيس اللجنة المسؤولية الكاملة للحكومة منتهية الولاية، مءكدًا على ضرورة احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية.

وأكد الصغير، على وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين وأنها لن تدخر جهدا في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها.

وأفاد رئيس اللجنة أن ملف القضية قد أُغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والتي وقعت عام 2008.

وأوضح الصغير، أن بنود الاتفاقية نصت على إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل تاريخ 30/ 6 / 2006.

واستطرد ؤئيس اللجنة انه نتيجة الانقسام السياسي والتنفيذي الذي تعاني منه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية.