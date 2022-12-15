السفير الفرنسي يلتقي مجلس حكماء وأعيان مصراتة ومسؤولي المجتمع المدني بالمدينة

أجرى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، زيارة لمدينة مصراتة التقى خلالها مجلس حكماء وأعيان مصراتة، ومسؤولي المجتمع المدني بالمدينة.

مهراج، وفي سلسلة تعريدات عبر حسابه في “تويتر”، قال: “خلال زيارتي لمصراته حظيت بلقاء مع مجلس حكماء وأعيان المدينة الذين شاركوني رأيهم للخروج من الأزمة الليبية شكرا لمحمد ابراهيم الرجوبي و زملائه على حفاوة الاستقبال و المناقشات القيمة”.

وتابع: “كما اجتمعت مع مسؤولين بجمعيات نشيطة بالمجتمع المدني و شخصيات مصراتية تبادل حول آرائهم في الخروج من الأزمة السياسية الحالية بليبيا”.