الدبيبة يوجه بدراسة المشاكل في مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، في ديوان مجلس الوزراء، عددا من أعيان مناطق رأس الهلال وعين الدبوسية والأثرون، بحضور وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري.

وأوضح الأعيان خلال هذا اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تعانيها هذه المناطق التي تنقسم بين بلديتي القبة ودرنة، وحاجتهم إلى إنشاء بلدية لهذه المناطق لتتمكن من تقديم الخدمات لسكانها.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي بدراسة مقومات هذه المناطق والصعوبات التي تواجهها، وإحالة الأمر لمجلس الوزراء.