رئيس “الرقابة الإدارية” يدعو حكومة الدبيبة للتحول نحو حوكمة حديثة رشيدة

قدم سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية توصية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالاتجاه نحو دمج التقنية في أعمالها لإحداث تغير جذري تشغيلي وثقافي من أجل حوكمة حديثة رشيدة.

وأعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن توقيع عقد تقديم خدمات مع هيئة الرقابة الإدارية، لربط مكاتب الهيئة وحوسبة أعمالها بواسطة حزمة من الخدمات والدعم والتدريب ضمانا لجودة الخدمات وتحقيقا لغايات التعاقد.

وأكد سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في كلمة له، أهمية الاتفاق كتمهيد لدمج التقنية في أعمال الهيئة لإحداث تغير جذري تشغيلي وثقافي يتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة، ليشكل قطعة من فسيفساء التحول الرقمي نحو مواطن وشركة ومدينة وبلد ذكي.

كما أكد الشنطي حرص الهيئة على التحول الرقمي، وعلى اختيار الهيئة للشركة شريكا في هذا التحول استنادا على رصيدها العلمي والمهني الذي أهلها لهذه الثقة، موصيا بحذو الحكومة ومؤسساتها ذات التوجه من أجل حوكمة حديثة رشيدة.

وتخلل الحدث شرحا قدمه م.نجم الدين الشيباني رئيس لجنة ربط الفروع بالهيئة حول الاحتياجات الفنية التي قادت الهيئة إلى اختيار الشركة لتنفيذ هذا المشروع، أعقبه عرض تقديمي بصري قدمه م.محمد الفقيه مدير حسابات الزبائن بفريق الخدمات المؤسساتية في الشركة شرح فيه حزمة الحلول التي بوسع الشركة تقديمها، كالخدمات السحابية، خدمات إنترنت متعددة الوسائل، وخدمات الربط بأنواعه، إلى جانب حلول الحماية، كما قدم م.محمد لاحقاً إجابات للأسئلة والاستفسارات التي وجهها له الطرفان، والتي أكدت جهوزية الفريق تتويجا للجهود التي قادها أ.جعفر فرج مدير عام الشركة.