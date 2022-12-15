الغرياني يصف القضاء بـ”الغافل” ويعتبر أبوعجيلة “مجرما”

وصف المفتي المعزول الصادق الغرياني، اليوم الأربعاء، المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي بـ”المجرم” بسبب “دوره في أحداث ثورة فبراير”، باعتباره “أحد أذرع القذافي”، وفق قوله.

وقال الغرياني، في حديث عبر قناة “التناصح” تعليقًا على قضية أبوعجيلة: “بغض النظر عن الشخص، ما حدث يمثل تجاوزًا وتعديًا على قوانين الدولة.. أميركا عاملة نفسها شرطي على الدول الضعيفة، فهي تُسخِّر عملاءها وتأخذ من تريد أن تأخذه”.

وأشار إلى تعليق النائب العام في وقت سابق اليوم بشأن القضية نفسها، لكنه قال إن “القضاء غافل ولا يدري بما يجري”.

وفي الوقت نفسه وصف الغرياني البيانات الصادرة عن أطراف محلية، من بينها مجلس النواب، بأنها “انتصار للنفس والتوجه والجهة السياسية”.