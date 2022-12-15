أسود الأطلس "الرائعون" ينالون إشادة من جو بايدن

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، بالأداء “الرائع” للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم 2022.

ولم يكتف بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر.

ووصف الرئيس الأميركي الأداء المنتخب المغربي خلال البطولة بأنه “رائع”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل، “لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش”.

وأضاف بايدن أنه “بصرف النظر عن المنتخب الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا المنتخب -ويقصد المنتخب المغربي- رائع”.

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب الديوك بهدف دون مقابل.

وقبل أن يأخذ “استراحة” كرة القدم هذه، حرص بايدن على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي 50 رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه، نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأميركي: “أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك”.

ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وانتهى في الساعة 14:04.

يشار إلى أن منتخب الديوك أنهى “الحلم المغربي” وفاز على “أسود الأطلس” بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف راندال كولو مواني الثاني في الدقيقة 79.

وبذلك، ضمن المنتخب الفرنسي المرور إلى نهائي المونديال، حيث سيلتقي، يوم الأحد المقبل، منتخب الأرجنتين.

أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وكان المنتخبان المغربي والكرواتي التقيا في دور المجموعات وتعادلا من دون أهداف، وتصدر أسود الأطلس المجموعة وحلت كرواتيا ثانيا، وتأهلا معا لدور الستة عشر.