الحويج يناقش الصعوبات التي تواجه محطات الوقود في المنطقة الغربية والوسطى

العنوان – طرابلس

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الصعوبات التي تواجه محطات الوقود بالمنطقتين الغربية والوسطى في توفير مادة الوقود على مدار اليوم.

وطلب أصحاب المحطات من الحويج رفع هامش الربح لصالح المحطات حتى تتمكن من تحسين الأداء وتنظيم عمليات التزود بالشكل الأمثل.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة بتوريد وتوزيع الوقود لضمان سير العملية وفق الآلية المعتمدة.

وأكد الحويج أن الوزارة تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتوزيع الوقود بشأن آلية تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة سيارات نقل الوقود إضافة الى سير عملية التزود داخل المحطات.

ووده الوزير الإدارات المختصة بالوزارة الى إعداد مذكرة شارحة بمشاركة أصحاب محطات الوقود حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء.