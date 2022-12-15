باشاغا: الحكومة مستعدة للتفاوض الثنائي مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أن الحكومة مستعدة للتفاوض الثنائي مع مصر وتركيا واليونان من أجل ترسيم الحدود البحرية بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

رئيس الحكومة، وفي بيان له، قال: “إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا والناتج عن صراع دولي واقليمي معقد انعكس على الوضع الداخلي الليبي، إضافة إلى اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببا في هشاشه الوضع في ليبيا وساهمت وبكل أسف في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها ومن المؤسف أن نرى بعض الدول تستغل هذه الظروف والأوضاع غير الطبيعية وتريد الحفاظ على هذه الوضعية خدمة لمصالحها دون مراعاة للمصالح الليبية الوطنية العليا”.

ودعا باشاغا “حكومات الدول الجارة والصديقة مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية من شأنها زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط”.