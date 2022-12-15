البركي: هل ستُعرّف خطب الجمعة المصلين على حكم تسليم المسلم للكافر؟

دعا المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي خطباء المساجد إلى تسليط الضوء على قضية المواطن أبوعجيلة مسعود المحتجز لدة أمريكا في خطبهم بعد غد الجمعة.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “لا زال خطف ونقل وحجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محور نقاش المهتمين بالشأن العام”، متسائلا: “فهل ستكون خطب الجمعة المقبلة في ليبيا في مستوى الحدث، وأن يتعّرف المصلين على حكم تسليم المسلم للكافر من خلال الخطبة، ووجوب الوفاء بما تُعُهِد عليه ما بين المسلمين والكفار؟”.

وأضاف: “نأمل من علمائنا ومشايخنا أن يراعوا القيمة المقاصدية لخطبة الجمعة، لقد كان المسجد دارا للقضاء، ومقرا للتشاور ، ومنبرا للدعوة والتوحيد ، وحلقة لطلب العلم، ومركزا للثقافة ، وبيتا لاستقبال الوفود ، وهيئة للتعاون والتكافل ، ومنطلقا لجهاد الكلمة ، والنقد السليم”.

واحتجزت الولايات المتحدة بوعجيلة، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، حيث مثُل أمام محكمة أمريكية الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

وتفاعل الليبيون مع قضية المريمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر طلبة جامعة طرابلس”الفاتح سابقاً” صوره في كافة أرجاء الجامعة وعمموا شعار “كلنا أبوعجيلة المريمي”.