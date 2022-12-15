أمن بنغازي: ضبط شخص مطلوب في 12 محضر ومتهم في الاستيلاء على أراضي المواطنين

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة بنينا تمكن من ضبط شخص مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أراضي وبيعها.

وأكدت المديرية أن المتهم مطلوب لدى الأجهزة الأمنية ولدى مديرية أمن طرابلس وطبرق وعدد ١٢ محضر بمركز شرطة بنينا.

وأفادت أن معلومات وردت لأعضاء مركز شرطة بنينا عن شخص مطلوب لدى المركز على ذمة ١٢ محضر وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة مُنذ العام 2016.

وأضاتفت المديرية أن هذه المحاضر تضمن الاستيلاء على قطع أراضي مملوكة للمواطنين وبيعها ومحاضر أخرى تضمن الاعتداء بالضرب على مواطنين.

وأوضحت المديرية أن المعلومات التي وردت تفيد بتنقل الشخص المطلوب عبر عدة مناطق ومروره على البوابات الأمنية باسم أخيه.

وأشارت إلى ان رئيس المركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث انتقل أعضاء المركز لرصد تحركاته وعقب التحري وجمع المعلومات تمكن أحد أعضاء وحدة التحقيق من ضبطه.

وذكرت أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.م.أ من مواليد 1969 واعترف بما نُسب إليه وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي في عدد من المحاضر.

وأكدت المديرية أن المتهم مطلوب أيضا لدى مُديرية أمن طرابلس وطبرق والكفرة والأبيار وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.