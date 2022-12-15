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الخليج العربي للنفط تبحث مع “شلمبرجير الأمريكية” التعاون في عمليات الاستكشاف

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات بشركة الخليج العربي للنفط أبوبكر بن عامر، اجتماعًا مع ممثلين عن شركة ” SLB ” شلمبرجير شمال إفريقيا المتخصصة في مجال خدمات حقول النفط.

وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال التي تنفذها شركة شلمبرجير في مختلف المجالات، كما تم أيضًا عرض الأعمال والتقنيات الحديثة من قبل الشركة في الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في توسيع هذه الأعمال في عملية التطوير والاستكشاف، ولقاءات العمل المتخصصة في استعمال التقنيات الحديثة والبرمجيات والمشاريع المتكاملة، وزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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