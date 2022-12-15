الشركسي: الغرياني ينتصر للفاسدين والمجرمين

استنكر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي هجوم المفتي المعزول الصادق الغرياني على المواطن أبوعجيلة المريمي المحتجز لدى السلطات الأمريكية.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “الغرياني شيخ البلاط الحاكم ينتصر للبلاط الحاكم ويؤيد تسليم بوعجيلة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر عارضه كل الشعب باختلاف أطيافه وتوجهاته ولكن الغرياني يأبى إلاّ أن ينتصر للفاسدين والمجرمين.

واحتجزت الولايات المتحدة بوعجيلة، بعد اختطافه من منزله قبل شهر في طرابلس، حيث مثُل أمام محكمة أمريكية الإثنين بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا عام 1988.

وتفاعل الليبيون مع قضية المريمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر طلبة جامعة طرابلس”الفاتح سابقاً” صوره في كافة أرجاء الجامعة وعمموا شعار “كلنا أبوعجيلة المريمي”.

ووصف الغرياني في لقائه اليوم الأربعاء عبر قناته “التناصح”، أبوعجيلة بالمجرم وزعم أنه متورط في حادث لوكربي، وأنه أحد أذرع مخابرات “الزعيم الراحل معمر” القذافي، مضيفا: من يتعاطف معه يريد أن ينتصر لتوجهه السياسي ضد حكومة الدبيبة.