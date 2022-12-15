مفاجآت في "لوكربي" تبرِّئ أبو عجيلة وتضع ألمانيا في ورطة

فجّر أدوين بولييه، مالك مؤسسة “ميبو” السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير طائرة لوكربي، مفاجآت ثقيلة بشأن أدلّة التفجير، بعد طلبه الشهادة لصالح ليبيا في التحقيقات المقامة مع أبو عجيلة مسعود، الذي تتهمه واشنطن بالتورط في القضية.

عاد الضوء ليتسلّط على قضية الطائرة التي سقطت على بلدة لوكربي في إسكتلندا 1988، وراح ضحيتها 259 قتيلا، بعد إعلان واشنطن فتح القضية مجددا، رغم اتفاقية بينها وبين طرابلس منذ عام 2008 بغلق الملف نهائيا بعد دفع ليبيا التعويضات لأهالي الضحايا.

قال بولييه بشأن الشريحة، في تصريحات صحفية:

وذكر بولييه بشأن الحقيبة:

تاريخ قضية لوكربي

مسعود بين طرابلس وواشنطن