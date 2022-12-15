مؤيداً تسليم “بوعجيلة”.. الهنقاري: لا يشرفني أمام الله الدفاع عن القتلة والمجرمين

أعلن المحلل السياسي لقنوات الإخوان، المؤيد للاحتلال التركي للمنطقة الغربية محمد الهنقاري، تأييده لعملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا يدافع عن مجرم إلا مجرم مثله أو شريك له”.

وأردف أن “من يدعي الدفاع عن العدالة نقول له إن العدالة لا تفرق بين البشر مهما اختلفت أديانهم وأعراقهم وألوانهم. والدين الإسلامي نهى وحرم قتل النفس بدون حق، إلا في المعارك ميدان الشرف والعزة”. على حد قوله.

وأوضح الهنقاري أن “من اتبع عقيدة حاكم خرج عن دين الإسلام، وقتل من أجله وبأمره مصيره جهنم بجواره”، “لا يشرفني أمام الله الدفاع عن القتلة والمجرمين”. على حد تعبيره