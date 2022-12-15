بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون مستقر ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة (أجواء ساخنة نسبياً أثناء منتصف النهار) على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 31)مْ, وتسجل تراجع ملحوظ بداية من يوم السبت علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح م ابين (26- 30)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).