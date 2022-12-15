أجواء ساخنة نهارًا على ليبيا والحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا اليوم الخميس سخونة نسبية خلال منتصف النهار حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الفصلية لهذا الشهر بأكثر من 7 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة الرياح الجنوبية السائدة خلال هذا اليوم ويوم الغد.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (24–31) مئوية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد أو الإثنين.

وأضاف، أن الرياح في شمال غرب ووسط ليبيا ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، بينما تكون في الشمال الشرقي جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أمّا بالجنوب الغربي فتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وشرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة بالجنوب الشرقي.