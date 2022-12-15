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أجواء ساخنة اليوم.. الارصاد: تراجع للحرارة السبت وامطار الاحد والاثنين بهذه المناطــق

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 15/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون مستقر.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى مرتفعة (أجواء ساخنة نسبياً أثناء منتصف النهار) على اغلب مناطق ليبيا حيث تكون فوق معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( فوق المعدل بأكثر من 7 درجات مئوية في أغلب المناطق ) نتيجة الرياح الجنوبية السائدة خلال هذا اليوم ويوم الغد فتتراوح مابين (24–31)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد أو الاثنين.
والله أعلــــــــم.

قد تكون صورة ‏‏‏خريطة‏، و‏سماء‏‏ و‏تحتوي على النص '‏2022-12-16 الجمعة الغد ليوم الطقس عناصر متر 1.00-0.25 متر 0.75-0.25 731-26 28-24 H 30-26 28-26‏'‏‏

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