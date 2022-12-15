ميلود الأسود: محاكمة بوعجيلة بأمريكا جزء من الفساد السياسي لواشنطن في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن مثول بوعجيلة مسعود للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، جزء من الفساد السياسي الذي تضطلع به واشنطن في ليبيا.

وقال الأسود في تصريحات صحفية: “حديث بعض السفراء الغربيين عن الفساد في ليبيا مستفز حتى ولو جاء في إطار بروتوكولي ودبلوماسي، حيث إن أغلب الأموال التي تم نهبها من ليبيا خلال السنوات الأخيرة أُودعت في بنوك وعواصم تلك الدول التي تتحدث سفاراتها عن مكافحة الفساد”.

وأضاف “الأولى بهم قبل هذا الحديث المكرر أن يتخذوا خطوات عملية بعدم توفير الملاذ الآمن للفاسدين ولصوص المال العام، والأولى بهذه الدول محاربة عمليات غسل وتبيض الأموال إذا رغبوا في إثبات صدق نياتهم تجاه ليبيا، وعليهم التوقف أولاً عن الفساد الأخطر الذي يباشرونه بالساحة السياسية عبر دعم الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة”.

وتابع “إذا كانوا جادين في أن نحقق تقدما بمحاربة الفساد وننعم بثرواتنا فلماذا لا يقدمون ما يملكونه من معلومات عن أي فساد سياسي أو مالي يتعلق ببلادنا، فالوضعية الراهنة من انقسام في السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية والتشكيلات المسلحة المرتبطة بتلك الدول لن تنتج سوى الفوضى التي تعد البيئة المثالية لنمو وتغلغل الفساد”.