طقس حار نهارًا ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية بأكثر من 7 درجات مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد ليبيا اليوم الخميس وغدًا الجمعة أجواء ساخنة نسبيًا خلال النهار حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الفصلية بأكثر من 7 درجات مئوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الفصلية لهذا الشهر بأكثر من 7 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة الرياح الجنوبية السائدة خلال هذا اليوم ويوم الغد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (24–31) مئوية.

وتوقع المركز، تراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد أو الإثنين.