الطقس في ليبيا.. أجواء ساخنة نسبيا على معظم المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار الطقس، مع أجواء ساخنة نسبيا خلال منتصف النهار على معظم المناطق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 24 و31 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا بداية من يوم السبت على معظم المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.