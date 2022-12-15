البيوضي: الدبيبة خسر الشارع الليبي نهائياً وستلفظه القوى الدولية عاجلاً

أكد رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، أن مصير رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، لن يختلف عما حدث لعملاء أمريكا في أفغانستان، مذكرا بمشهد تساقطهم من الطائرات الأمريكية التي غادرت أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال البيوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الرئاسي يتنصل من الجريمة ويمارس دبلوماسية المواقف لكيلا يدخل في مواجهة مع الشارع، أما الدبيبة الذي راهن على صبر الليبيين وصمتهم؛ فهو يدفع ثمن الخيانة والعمالة للأجنبي”.

وأضاف “الدبيبة أنهى فكرة الجوكر السياسي بطل التريندات على وسائل التواصل الاجتماعي وخسر نهائيا الشارع الليبي ودعمه، وستلفظه القوى الدولية عاجلا غير آجل، فالمهم لديهم هو القبول الشعبي لا خنوع الحكومات العميلة والخائنة”.

وتابع “من ليبيا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية درسا آخر لعملائها في كل مكان والدليل فيديو الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، حيث تركت عملائها يتساقطون من الطائرة وكثيرون على أرضية المطار يستجدونها إنقاذهم”.