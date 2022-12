الحصادي: سياسة التعتيم التي تنتهجها حكومة الدبيبة تجاه قضية أبوعجيلة تتنافى وقيم الديمقراطية وحق الشعوب

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صمت السلطة التنفيذية في طرابلس( حكومة تصريف الأعمال) بخصوص جريمة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود بأنه “أمر مريب وغريب وعجيب”.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “سياسة الصمت والتعتيم والاستبلاه والاستخفاف تتنافى وقيم الديمقراطية وحق الشعوب في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومة، وخاصة عندما تصبح القضية رأيًا عامًا، لهذا كانت فبراير”.

