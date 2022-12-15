مذكرة تفاهم بين البرلمان الليبي والشيوخ الباكستاني لتعزيز العمل البرلماني

وقع رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري الفضيل ووكيل مجلس الشيوخ الباكستاني محمد قاسم صمد على مذكرة تفاهم لتعزيز العمل البرلماني في المجالات ذات العلاقة بالجهاز الفني بين المجلسين.

وحضر مراسم التوقيع النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائبه وعدد من أعضاء المجلس.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المذكرة التشاور والاتفاق تضمنت آليات العمل البرلماني في مجال البرامج والدورات التدريبية والمنح الدراسية والتواصل الدائم بين المجلسين.

وأضاف أن المذكرة تضمنت الاتفاق على تقديم البرامج البرلمانية التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال نُظم المعلومات والتحول الرقمي وتقديم المساعدة الفنية والبرلمانية لموظفي الديوان من خلال المشاركة في المنح الدراسية والتدريب والتأهيل لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات التشريعية والقانونية والإدارية والمالية والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام البرلماني بين الجانبين وآليات عمل موظفي اللجان البرلمانية من حيث تنمية قدراتهم.

وأوضح أن الاتفاق تضمن أيضاً تقديم الدعم الفني في عمليات إعداد النظم واللوائح الداخلية والتنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه.

وقال بليحق إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.