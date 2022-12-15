ليبيا وباكستان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل البرلماني في المجال الفني

وقع| رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، ووكيل مجلس الشيوخ الباكستاني محمد قاسم صمد، على مذكرة تفاهم لتعزيز العمل البرلماني في المجال الفني بين المجلسين.

حضر التوقيع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائبه وعدد من أعضاء المجلس.

تضمنت المذكرة التشاور والإتفاق على آليات العمل البرلماني في مجال البرامج والدورات التدريبية والمنح الدراسية والتواصل الدائم بين المجلسين، والإتفاق على تقديم البرامج البرلمانية التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال نُظم المعلومات.

كما تضمنت التحول الرقمي وتقديم المساعدة الفنية والبرلمانية لموظفي الديوان من خلال المشاركة في المنح الدراسية والتدريب والتأهيل لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المجالات التشريعية والقانونية والإدارية والمالية والبحوث والدراسات.

وتهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام البرلماني بين الجانبين وآليات عمل موظفي اللجان البرلمانية من حيث تنمية قدراتهم، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم الفني في عمليات إعداد النظم واللوائح الداخلية والتنظيمية لعمل مجلس النواب وديوانه .