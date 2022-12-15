اوحيدة: رفض بعض الدول الغربية المساس بأشخاص من شاغلي المناصب السيادية يعد تدخلًا يشوبه الفساد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن التصريحات الغربية عن الفساد ليست إلا تغطية لتدخلهم السافر بالشؤون الليبية، وتحديدًا دعمهم للحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تنفق أموال الخزينة العامة من دون قانون ميزانية، وبعيدًا عن أي رقابة من مجلس النواب الذي سحب الثقة منها قبل أكثر من عام.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى رفض بعض تلك الدول المساس بوضعية أشخاص من شاغلي المناصب السيادية رغم بقائهم بها لسنوات طويلة، فضلًا عن علاقتهم بشكل أو بآخر ببعض قيادات التشكيلات المسلحة، معتبرًا أن كل هذا يعد تدخلًا غير مبرر ينطوي على شبهات فساد.