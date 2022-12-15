على خلفية قضية لوكربي.. المهدوي: هل تحاول واشنطن ابتزاز ليبيا؟

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 December, 2022

أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي، رفضه التام واستيائه إزاء عملية تسليم الموطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى واشنطن.

وقال المهدوي، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “قضية لوكربي منتهية قانونيا ودوليا، وتسليم حكومة الدبيبة أبو عجيلة للولايات المتحدة تعد عملية بيع رخيصة”.

وأضاف المهدوي، “نحن الآن نتساءل ما الذي تسعي إليه الولايات المتحدة الأمريكية من وراء فتح ملف قضية لوكربي، هل هي عملية ابتزاز تحاول من خلالها الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة أو هي عمليه للتقارب قامت بها حكومة الدبيبة للبقاء في السلطة”.