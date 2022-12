الهصك: عدم امتلاك المبعوث الأممي أدوات الضغط يجعل الأطراف الليبية لا تستجيب له بشكل فعّال

ليبيا – قال الأكاديمي والباحث الليبي عماد الهصك إنه لا شك بأن المبعوث الأممي يسعى لإيجاد حل للانسداد السياسي، إلا أنه لا يملك الأدوات الفعّالة لتحقيق ذلك فهو لا ينتمي إلى دولة ذات نفوذ دولي قوي، كما هو الحال عند ستيفاني وليامز التي عجزت عن فتح كوة في الجدار السياسي الليبي الصلب، على الرغم من انتمائها لأكبر دولة نافذة.

الهصك أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد”إلى أن عبد الله باتيلي أكثر وضوحًا من سابقيه في السعي الحثيث نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أن عدم امتلاكه أدوات الضغط يجعل الأطراف الليبية، وخصوصًا المجالس الثلاثة، لا تستجيب بشكل فعّال لدعواته إلى عقد اجتماع توضع فيه بنود لخريطة سياسية جديدة من شأنها أن تستأنف المسار السياسي من جديد، بعد أن سيطرت عليه حالة الجمود، وعاد لحالة الانقسام.

واستبعد أن يستطيع المبعوث الأممي فرض موعد محدد لإجراء الانتخابات، ما لم تتضافر الدول ذات النفوذ في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، عبر التلويح بالعقوبات على الأطراف المعرقلة.

وتابع: “الأمر يتعلق بسوء توظيف النافذة الأفريقية غير المجدية، والتي دخل باتيلي منها إلى بوابة أفريقيا الشمالية. ويرجع ذلك لافتقار الدول الأفريقية لوسائل الضغط والنفوذ الدولي، وانشغالها بمشاكلها الداخلية، ما يجعلها عاجزة عن تقديم أي مبادرة واقعية وناجعة”.

ورأى أن باتيلي يدرك أن الملف الأمني هو العقدة والحل في الوقت نفسه، ولهذا فهو يتجه إلى تقديمه على بقية الملفات، وهي مقاربة واقعية وملامسة لمكمن الداء، على خلاف مقاربات المبعوثين السابقين.

كما أضاف: “لقد سار سابقو باتيلي في حلحلة المشكل الليبي بالتوازي بين الملفات، ولم يحققوا أي نتائج تذكر. وانتهاج الخط المتوالي عبر تقديم الملف الأمني على غيره، هو إدراك حقيقي لطبيعة الأزمة الليبية، وقراءة واقعية يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة”.

وشدد على أن نتائج نهج المقاربة الأمنية ما زال التكهن به مبكرًا.

