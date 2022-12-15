فرج: مجلس الدولة يميل لحل سياسي لا يثير مخاوف أي طرف من الأطراف

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج على أن مجلس الدولة تعاطى مع كل المبادرات والجهود التي بذلت، سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وليس لديه اعتراض على خطوة تجديد حكومة عبد الحميد الدبيبة دعمها لعقد مؤتمر برلين 3.

فرج قال في تصريحات صحفية: إن المجلس لم يطلع على أي تفاصيل لهذه الخطوة التي ربما تكون ملحقًا للمؤتمرات التي عقدت في ألمانيا المرحلة السابقة.

وبشأن مبادرة المجلس الرئاسي اعتقد أن الحل الذي ينشأ ما بين الأطراف الليبية هو الأكبر جدوى، معتقدًا أن هناك فرصة حقيقه لمبادرة المجلس الرئاسي خاصة أنها تأتي بالتنسيق مع البعثة الأممية لتوفر الغطاء السياسي الدولي وعدم معارضة بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وتابع: “نعتقد انها محاوله جيدة شرط أنها تأتي لإيجاد حل حقيقي قابل للتطبيق ليس فيه انحيازًا أو تعثرًا لأي طرف إقليمي أو دولي أو بعض الأطراف المتشددة في الجانب الليبي، أعتقد الأعلى للدولة سيتعاطى بشكل إيجابي مع هذه المحاولة وسبق وتحدث في هذا الشأن أنه على الرئاسي استغلال مركزه كونه القائد الأعلى ولديه بعض الصلاحيات، وإضافة لما هو متعارف عليه من صلاحيات استثنائية عليه أن يبادر لحل الإشكال الذي تفاقم واستمر لوقت طويل بين مجلسي النواب والدولة”.

ونوّه إلى أن مجلس الدولة يميل لحل سياسي لا يثير مخاوف أي طرف من الأطراف، لذلك ما يجب ان ترمي له محاولة أو مبادرة الرئاسي وحتى المبادرة من دعوة برلين أن تركز في هذه المرحلة على انتخابات برلمانية، لأنها تتيح الفرصة لجميع الأطراف أن تشارك، وفيها فرصة لتغيير متصدري المشهد على الأقل في المرحلة الحالية وذلك سيتيح الفرصة للسلطة التشريعية التي ستنتخب أن تخطو خطوات للأمام. بحسب قوله.

وأفاد أن المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة هي أبرز الدول المهتمة بالشأن الليبي ولها تأثير على باقي الدول في المنطقة، والمسألة تتعلق بتدخلات الدول الإقليمية أكثر من الدولية، بالتالي الولايات المتحدة تستطيع أن تقنع هذه الأطراف لتتوافق على حل سريع يخرج البلاد من الأزمة الحالية.

وشدد في ختام حديثه على أن ما هو مطلوب تغيير جوهري ينتج سلطة تشريعية تقود البلاد نحو باقي التشريعات ومنها الدستور، لافتًا إلى أن التمسك بالطموحات والرغبات الشخصية يتفاقم منذ 8 سنوات في كل اتجاه.