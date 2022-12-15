نائب الدبيبة: حكومتنا تحرص على السلام والاستقرار في ليبيا

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رمضان أبوجناح، أنه “لا بديل عن السلام والاستقرار في ليبيا وهو ما تحرص عليه حكومة الوحدة الوطنية”

وناقش «أبوجناح» في اجتماع عقد بوزارة الخارجية الإيطالية في روما؛ “مستجدات العملية السياسية والأوضاع الأمنية في ليبيا إلى جانب ملف المصالحة الوطنية”.

وشارك في الاجتماع نائب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية والمدير المركزي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ألفريدو كونتي، ورئيس المكتب المغاربي (ليبيا والمغرب والجزائر وتونس) للمديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية و المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وشدد المجتمعون على “أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا عامة ولا سيما الجنوب والعمل على المصالحة الوطنية وجبر الضرر فضلا عن تكثيف الجهود لدعم وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.