افتتاح البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت

افتتحت اليوم الخميس، البوابات الأمنية بين أبوقرين وسرت مجددًا، بعد إعادة تأهيلها، وتوفير سيارات ومعدات إسعاف جديدة لها، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، خلال حضوره مراسم الافتتاح، “سعداء جدًا بالعمل الرائع الذي قام به الليبيون من الشرق والغرب للحفاظ على الطريق الساحلي مفتوحًا وآمنًا”، مضيفًا أن الطريق الساحلي «شريان الحياة بالنسبة لليبيا حيث يتيح حركة الأشخاص والبضائع، وهو عنصر رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار.

Very happy to celebrate great work done by Libyans from East & West to keep coastal road open & secured.

With support from EULINK / Rawabet we attended inauguration of rehabilitated security gates between Abu Grein and Sirte & handover of new ambulances & first aid equipment pic.twitter.com/CMaHDXsjki

