وفد برلماني يلتقي بمجلس الشيوخ الباكستاني في إسلام آباد

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التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد سنجراني وعدد من أعضاء المجلس بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وبحث الجانبان تعزيز أواصر التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد النويري على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تطوير الشراكة البرلمانية لدعم مسارات التعاون وتوحيد الرؤى في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما أكد النويري، العمل في اتجاه وضع الاليات المناسبة لإنشاء لجان الصداقة البرلمانية، موضحاً بأن العلاقات الليبية الباكستانية علاقات وثيقة وتاريخية بالنظر إلى حجم الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف الونيري، أن ليبيا تمر بظروف صعبة تعيق استقرارها، وذلك بسبب التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وقدم النويري الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لزيارة ليبيا.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المجلسين.

كما أكد إمكانية التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها المجال الاقتصادي وقطاعي التعليم والصحة وغيرها.