رويترز: مبادرة في الخمس لحماية البيئة والدعم المالي لمرضى الأورام السرطانية

ليبيا – نشرت وكالة أنباء “رويترز” الأميركية تقريرًا مصورًا بشأن مبادرة أطلقتها جمعية مرضى الأورام السرطانية في الخمس، بهدف جمع الأموال الداعمة للمرضى.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن رئيس المبادرة مصطفى سالم بلحاج قوله: إن ملاكات الجمعية تعمل على جمع البلاستيك والورق المقوى بهدف رفع حجم التمويل لديها في ظل عدم كفاية أموال التبرعات لمواجهة احتياجات من تعنى بهم.

وقال بلحاج: “المبادرة ساهمت في دعم مرضى الأورام فمن خلال إعادة تدوير مخلفات البلاستك والورق المقوى وكبسها بعد أن يتم جمعها من 12 موقعًا للنفايات في كافة أنحاء مدينة الخمس، وفّرنا تمويلًا لا بأس به فنحن نبيعها للمعامل والشركات القائمة على تصديرها”.

وتابع بلحاج بالقول: “المبادرة أثبتت أنها ناجحة لأنها مساهمة في حماية البيئة وتخليصها من النفايات، فضلًا عن كونها أتت بالأموال اللازمة لتوفير الأدوية وتقديم الدعم المالي النقدي لمرضى السرطان ونتمنى أن يتم تعميمها لتشمل كافة مدن البلاد”.

بدوره قال محمد العلوص أحد سكان المدينة: “الفكرة جيدة ولها فوائد عدة ومنها تخليص شواطئ البحر من هذه النفايات فبقائها يستبب في ذوبانها ما يؤثر على واقع الثروة السمكية وباقي الحيوانات البحرية”.

ترجمة المرصد – خاص

